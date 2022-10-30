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Италия

30 октября, 23:23

Миранчук забил за «Торино» с передачи Влашича в матче с «Миланом»

Иван Торопцев
Корреспондент
Алексей Миранчук после гола в ворота «Милана».
Фото Reuters
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Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук увеличил преимущество своей команды в матче 12-го тура чемпионата Италии против «Милана» — 2:0.

На 37-й минуте россиянин вошел в штрафную соперника после того, как получил передачу от бывшего полузащитника ЦСКА и своего нынешнего одноклубника Николы Влашича, а затем пробил в дальний от себя угол ворот.

Двумя минутами ранее защитник туринцев Коффи Джиджи открыл счет в матче.

27-летний Миранчук забил второй гол в сезоне-2022/23. Также на его счету 1 результативная передача в 6 играх за «Торино» в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии.

Италия. Серия А. 12-й тур
30 окт, 22:45. Olimpico Grande Torino (Турин)
Торино
Милан

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Милан
ФК Торино
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