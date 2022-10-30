Миранчук забил за «Торино» с передачи Влашича в матче с «Миланом»

30 октября, 23:23
Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук увеличил преимущество своей команды в матче 12-го тура чемпионата Италии против «Милана» — 2:0.
На 37-й минуте россиянин вошел в штрафную соперника после того, как получил передачу от бывшего полузащитника ЦСКА и своего нынешнего одноклубника Николы Влашича, а затем пробил в дальний от себя угол ворот.
Двумя минутами ранее защитник туринцев Коффи Джиджи открыл счет в матче.
27-летний Миранчук забил второй гол в сезоне-2022/23. Также на его счету 1 результативная передача в 6 играх за «Торино» в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии.