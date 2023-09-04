Миранчук заявлен за «Аталанту» под номером 59

Сегодня, 09:24
Российский полузащитник Алексей Миранчук включен в заявку «Аталанты» на сезон-2023/24 под номером 59.
5 сентября футболисты «Аталанты», которые не вызваны в свои сборные, возобновят тренировочный процесс. Среди этих игроков будет и Алексей Миранчук.
После трех туров серии А, в которых россиянина не было в заявке на матчи, «Аталанта» набрала 6 очков и делит 5-7 места с «Наполи» и «Вероной».
Свою первую игру после паузы клуб из Бергамо проведет 17 сентября в гостях против «Фиорентины». Затем «Аталанта» стартует в Лиге Европы домашним матчем против польского «Ракува», эта игра пройдет 21 сентября.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|3
|3
|0
|0
|8-0
|9
|
2
|Милан
|3
|3
|0
|0
|8-2
|9
|
3
|Ювентус
|3
|2
|1
|0
|6-1
|7
|
4
|Лечче
|3
|2
|1
|0
|6-3
|7
|
5
|Аталанта
|3
|2
|0
|1
|6-2
|6
|
6
|Наполи
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
7
|Верона
|3
|2
|0
|1
|4-4
|6
|
8
|Фиорентина
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
9
|Фрозиноне
|3
|1
|1
|1
|3-4
|4
|
10
|Болонья
|3
|1
|1
|1
|3-4
|4
|
11
|Торино
|3
|1
|1
|1
|2-4
|4
|
12
|Дженоа
|3
|1
|0
|2
|2-5
|3
|
13
|Сассуоло
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
|
14
|Монца
|3
|1
|0
|2
|2-5
|3
|
15
|Лацио
|3
|1
|0
|2
|3-4
|3
|
16
|Салернитана
|3
|0
|2
|1
|3-5
|2
|
17
|Удинезе
|3
|0
|2
|1
|1-4
|2
|
18
|Рома
|3
|0
|1
|2
|4-6
|1
|
19
|Кальяри
|3
|0
|1
|2
|1-4
|1
|
20
|Эмполи
|3
|0
|0
|3
|0-5
|0
|1.09
|19:30
|
Сассуоло – Верона
|3 : 1
|1.09
|21:45
|
Рома – Милан
|1 : 2
|2.09
|19:30
|
Болонья – Кальяри
|2 : 1
|2.09
|19:30
|
Удинезе – Фрозиноне
|0 : 0
|2.09
|21:45
|
Аталанта – Монца
|3 : 0
|2.09
|21:45
|
Наполи – Лацио
|1 : 2
|3.09
|19:30
|
Интер – Фиорентина
|4 : 0
|3.09
|19:30
|
Торино – Дженоа
|1 : 0
|3.09
|21:45
|
Эмполи – Ювентус
|0 : 2
|3.09
|21:45
|
Лечче – Салернитана
|2 : 0