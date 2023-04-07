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Италия

Сегодня, 19:09

Миранчука ждут в заявке на матч против «Ромы»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Итальянские спортивные СМИ не сомневаются, что Алексей Миранчук будет завтра в заявке «Торино» на матч против «Ромы».

При этом издание Corriete dello Sport видит россиянина в стартовом составе, тогда как La Gazzetta dello Sport и Sky Sport отводят россиянину место на скамейке запасных.

Перед паузой на матчи сборных Миранчук пропустил из-за небольшой травмы матч против «Наполи». В первой игре после этой паузы он вышел на замену в прошедший понедельник, 3 апреля, в концовке встречи против «Сассуоло».

Алексей Миранчук
ФК Сассуоло
ФК Торино
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