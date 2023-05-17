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Италия

17 мая, 16:16

Мирзоян: «Мхитарян — игрок высшего класса, а Сперцяну еще нужно себя зарекомендовать»

Алина Савинова
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Ветеран «Спартака» Александр Мирзоян назвал полузащитника «Интера» Генриха Мхитаряна легендой армянского футбола.

«Генрих Мхитарян — игрок высшего класса. Он играл в топовых командах, которые всегда борются за Лигу чемпионов. Ему сейчас 34 года, и он играет в основном составе. Значит, это футболист экстра-класса. Он по праву находится в списке среди легенд армянского футбола. Например, Сперцяну нужно себя зарекомендовать для начала, чтобы приблизиться к уровню Мхитаряна. У нас и Захарян тоже блеснул, а в этом году у него пока идут осечки», — приводит Sport24 слова Мирзояна.

34-летний Мхитарян с 2022 года выступает за итальянский «Интер». Ранее его команда вышла в финал Лиги чемпионов, обыграв в полуфинале турнира по сумме двух матчей «Милан» (3:0).

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-05-17-mirzoyan-mkhitaryan-legenda-armyanskogo-futbola-a-spertsyanu-yeshche-nuzhno-sebya-zarekomendovat
Генрих Мхитарян
Эдуард Сперцян
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
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Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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