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Италия

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«Венеция» обыграла «Модену» и вышла на второе место в серии Б, Черышев провел всю игру на скамейке

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Венеция» в гостях одержала победу над «Моденой» в матче 8-го тура итальянской серии Б — 3:1.

Победу команде экс-тренера «Спартака» Паоло Ваноли принесли голы Джорджио Алтаре (55-я минута), Кристиан Гюткьера (76-я) и Бьярки Бьяркасона (83-я). Единственный мяч «Модены» на 48-й минуте забил Николас Бонфанти.

Российский полузащитник «Венеции» Денис Черышев провел всю игру на скамейке запасных. Ранее итальянский журналист Джузеппе Малагути в интервью «СЭ» заявил, что Черышев, вероятно, покинет команду в конце сезона.

«Венеция» с 15 очками вышла на второе место в серии Б. «Модена» с 12 баллами идет на пятой строчке в турнирной таблице.

30.09.2023 | Модена — Венеция
Денис Черышев
Футбол
ФК Венеция
ФК Модена
Паоло Ваноли
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