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Италия

Сегодня, 01:22

Моджи считает, что «Рома» украла у «Ювентуса» чемппионство в 2001 году

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший директор «Ювентуса» Лучано Моджи, приговоренный к тюремному заключению за преступное участие в скандале «Каольчополи», выступил на собрании акционеров туринского клуба на этой неделе.

«Говорят, что мы выигрываем только потому, что воруем, но это неправда. Мы всегда достойно побеждали на поле. Возможно, все даже наоборот — украли у нас. Как в 2001 году, когда «Рома» украла у нас скудетто. В том же году президент итальянского национального олимпийского комитета изменил правила в середине сезона, позволив Накате играть в Турине, выиграв фактически для них чемпионский титул», — приводит Tuttomercatoweb слова Моджи.

«Каольчополи», или «Моджигейт», — коррупционный скандал в итальянском футболе, в результате которого «Ювентус» был переведен в серию В со снятием девяти очков. Также клуб лишили двух чемпионских титулов.

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