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«Монца» — «Фиорентина»: смотреть трансляцию матча чемпионата Италии

«Монца» сыграет с «Фиорентиной» в чемпионате Италии 13 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Давид де Хеа («Фиорентина»).
Фото Getty Images
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«Монца» сыграет с «Фиорентиной» в 20-м туре чемпионата Италии по футболу в понедельник, 13 января. Матч пройдет на стадионе «Ю-Пауэр» в Монце (Италия). Стартовый свисток прозвучит в 22.45 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Монца» — «Фиорентина» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию встречи в прямом эфире покажут на телеканале «Матч! Футбол 1» и на сайте matchtv.ru.

По итогам 19-ти туров серии А команда из Монца набрала 10 очков и занимает 20-е место в турнирной таблице. Клуб из Флоренции с 32 баллами идет на шестой строчке чемпионата Италии.

Италия. Серия А. 20-й тур
13 янв, 22:45. U-Power Stadium (Монца)
Монца
Фиорентина

Чемпионат Италии по футболу: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиги на нашем сайте

Футбол
ФК Монца
ФК Фиорентина
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