«Монца» ушла от поражения в концовке матча с «Лацио»

«Лацио» на выезде сыграл вничью с «Монцей» в матче 35-го тура чемпионата Италии — 2:2.

У римской команды в этой встрече отличились Чиро Иммобиле (11-я минута) и Матиас Весино (83-я минута). У хозяев дубль оформил Милан Джурич — он забил на 75-й минуте и в добавленное время. Команда из Монцы спаслась от поражения благодаря второму голу 33-летнего футболиста.

«Лацио» с 56 очками занимает седьмое место в турнирной таблице серии А. Команда прервала победную серию из четырех матчей во всех турнирах. «Монца» с 45 баллами идет на 11-й строчке. Бело-красные не выигрывают на протяжении шести встреч.