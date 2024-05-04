Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 20:56

«Монца» ушла от поражения в концовке матча с «Лацио»

Алина Савинова
Чиро Иммобиле.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

«Лацио» на выезде сыграл вничью с «Монцей» в матче 35-го тура чемпионата Италии — 2:2.

У римской команды в этой встрече отличились Чиро Иммобиле (11-я минута) и Матиас Весино (83-я минута). У хозяев дубль оформил Милан Джурич — он забил на 75-й минуте и в добавленное время. Команда из Монцы спаслась от поражения благодаря второму голу 33-летнего футболиста.

«Лацио» с 56 очками занимает седьмое место в турнирной таблице серии А. Команда прервала победную серию из четырех матчей во всех турнирах. «Монца» с 45 баллами идет на 11-й строчке. Бело-красные не выигрывают на протяжении шести встреч.

Италия. Серия А. 35-й тур
04 мая, 19:00. U-Power Stadium (Монца)
Монца
2:2
Лацио

Футбол
ФК Лацио
ФК Монца
Серия А
0
Читайте также
Митрофанов рассказал об отношениях РФС с ФИФА
В День Победы в Москве пройдут праздничные концерты на разных площадках города
МВД РФ объявило в розыск Владимира Зеленского
Игроки хотят оставить Слишковича, Черданцев выступил против, клуб сокращает должности и забыл о Промесе. Что происходит в «Спартаке»
В США заявили о необходимости отказа Киева от части территорий
Шурыгина прокомментировала сообщения о ее задержании в Москве
Популярное видео
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Тиагу Мотта: «Мое будущее сейчас не волнует меня»