«Сассуоло» сыграл вничью с «Монцой» и набрал очки впервые за пять матчей

«Сассуоло» в матче 19-го тура чемпионата Италии сыграл вничью с «Монцой» со счетом 1:1.

На гол Джанмарко Феррари хозяева ответили точным ударом Джанлуки Капрари. «Сассуоло» прервал серию из четырех поражений в серии А.

После этого матча «Сассуоло» с 17 очками занимает 17-е место в турнирной таблице, «Монца» с 22 очками — на 13-й строчке.