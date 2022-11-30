«Монца» уволила спортивного директора

Спортивный директор «Монци» Филиппо Антонелли покинул свой пост, сообщает пресс-служба клуба.

Антонелли работал в клубе в различных должностях с 2015 года.

Также он выступал за команду в качестве футболиста с 1996 по 1998 годы.

В этом сезоне «Монца» впервые играет в серии А. Команда занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав в 15 матчах 16 очков.