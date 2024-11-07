Мората получил травму головы на тренировке «Милана», он находится в больнице под наблюдением врачей

Нападающий «Милана» Альваро Мората был госпитализирован после инцидента на утренней тренировке команды, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Как отмечает источник, 32-летний футболист получил травму головы в результате столкновения с защитником Страхиней Павловичем. МРТ не выявила у Мораты серьезной травмы, однако ему было рекомендовано провести ближайшую ночь в клинике под наблюдением врачей.

Форвард может пропустить игру 12-го тура чемпионата Италии против «Кальяри», которая пройдет в субботу, 9 ноября.

В нынешнем сезоне Мората сыграл 12 матчей за «Милан» во всех турнирах, отметившись 3 голами и 2 результативными передачами.

После 10 матчей красно-черные занимают седьмое место в турнирной таблице серии А с 17 очками.