Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Италия. Новости
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 10:46

Мората прокомментировал слухи о расставании с женой из-за перехода в «Милан»

Виктория Кравченко
Альваро Мората с женой.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Чемпион Европы в составе сборной Испании Альваро Мората расстался с супругой Элис Кампелло из-за ее нежелания переезжать в Милан.

Ранее 31-летний форвард официально перешел из «Атлетико» в «Милан».

Позже в СМИ писали, что истиной причиной расставания стала измена футболиста.

«Я опустошен, но клянусь, что никогда ей не изменял. Она самая главная женщина в моей жизни. Элис хотела остаться в Испании, ей не хотелось снова переезжать», — сказал Мората Gazzetta dello Sport.

Отметим, у Мораты на руке вытатуировано лицо Кампелло. Пара находилась в браке с 2017 года.

«Милан» объявил о переходе 31-летнего испанца в июле. Он подписал контракт сроком на четыре года — до 30 июля 2028-го.

Альваро Мората
ФК Милан
6
0
Читайте также
День флага России: дата праздника и когда пройдет в 2024 году
В чемпионате Филиппин реализовали первый в истории четырехочковый бросок
В СМИ рассказали о подделке подписи генерала Попова в документах
Что за «русский Лукаку» нигерийского происхождения в сборной?
Морпехи ЧФ остановили продвижение колонны ВСУ в Курской области
Регионам грозит дефицит таксистов с сентября
Популярное видео
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мотта — о победе над «Комо»: «Ювентус» отнесся к сопернику с таким же уважением, как и всегда»