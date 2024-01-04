Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 18:00

Мостовой поделился мнением об Алексее Миранчуке

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой поделился мнением о полузащитнике «Аталанты» Алексее Миранчуке.

«Когда Миранчуку дают играть, он неплохо смотрится. Не знаю, что у них там с Гасперини происходит, но мы эту тенденцию видим на протяжении последних четырех лет. Когда Миранчук уходил в «Торино», он был основным игроком в команде и лучшим по результативности. Это говорит о том, что уровень серии А он выдерживает. Попади Миранчук не в «Аталанту», может, заиграл бы на уровне Головина», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

3 января российский хавбек в матче с «Сассуоло» провел на поле 87 минут, забил гол, сделал голевую передачу, начал еще одну результативную комбинацию, а также нанес эффектный удар в перекладину.

28-летний Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 14 матчей, забил два мяча и отдал три результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-mostovoj-popadi-miranchuk-ne-v-atalantu-mozhet-zaigral-by-na-urovne-golovina/
Александр Мостовой
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
0
Читайте также
Защитник «Флуминенсе» Нино близок к переходу в «Зенит»
«Вашингтон» обыграл «Питтсбург» в матче НХЛ
Эдгард Запашный: умер автор и худрук команд КВН Станислав Агафонов
В Британии допустили ввод войск НАТО на Украину
Медведев жестко отреагировал на позицию МИД Франции по атаке Белгорода
Экс-депутат рады раскритиковала русскоязычных боевиков ВСУ
Популярное видео
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Торино»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Каррера заявил, что Миранчук станет лидером «Аталанты»