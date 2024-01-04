Мостовой поделился мнением об Алексее Миранчуке

Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой поделился мнением о полузащитнике «Аталанты» Алексее Миранчуке.

«Когда Миранчуку дают играть, он неплохо смотрится. Не знаю, что у них там с Гасперини происходит, но мы эту тенденцию видим на протяжении последних четырех лет. Когда Миранчук уходил в «Торино», он был основным игроком в команде и лучшим по результативности. Это говорит о том, что уровень серии А он выдерживает. Попади Миранчук не в «Аталанту», может, заиграл бы на уровне Головина», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

3 января российский хавбек в матче с «Сассуоло» провел на поле 87 минут, забил гол, сделал голевую передачу, начал еще одну результативную комбинацию, а также нанес эффектный удар в перекладину.

28-летний Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 14 матчей, забил два мяча и отдал три результативные передачи.