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Италия

Сегодня, 20:31

Мостовой рассказал, есть ли закономерность в поражениях итальянских клубов в трех финалах еврокубков

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о поражениях итальянских клубов во всех трех финалах еврокубков в сезоне-2022/23.

«Безусловно, это совпадение. Тут еще нужно добавить, что молодежная сборная Италии проиграла Уругваю в финале молодежного чемпионата мира. Это уже четвертое поражение итальянцев в решающем матче за последнее время. Если кто-то скажет, что этому есть разумное объяснение, то я, конечно, послушаю, но никогда не соглашусь. В Лиге чемпионов «Интер» не заслуживал поражения, но проиграл «Манчестер Сити». «Рома» уступила «Севилье» в Лиге Европы только в серии пенальти. «Фиорентина» в Лиге конференций вообще играла лучше «Вест Хэма», но пропустила на последних минутах» — цитирует Мостового Vprognoze.ru.

Ранее «Интер» уступил в финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» (0:1), «Рома» потерпела поражение от «Севильи» в решающем матче Лиги Европы, (1:1, по пенальти — 1:4), а «Фиорентина» в рамках Лиги конференций проиграла «Вест Хэму» (1:2).

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10933037-mostovoj-obyasnil-est-li-zakonomernost-v-porazheniyah-italyanskih-klubov-v-treh-finalah-evrokubkov.html
Александр Мостовой
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