Мостовой сравнил игру Миранчука и Головина в европейских чемпионатах

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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой оценил игру хавбека «Торино» Алексея Миранчука и полузащитника «Монако» Александра Головина.
21 января «Торино» одержал победу над «Фиорентиной» (1:0) в матче 19-го тура чемпионата Италии. Миранчук отметился победным голом в этой встрече.
15 января «Монако» переиграл «Аяччо» (7:1) в матче 19-го утра чемпионата Франции. Головин отметился двумя результативными передачами.
«На данный момент оба игрока очень стабильны. Миранчук в «Торино» стал играть постоянно. Помимо того, что он играет, он еще и забивает. Головин уже давно вышел на стабильный уровень. Одинаково хорошо оценю их выступление за свои клубы. И тот, и другой молодцы. Всегда есть, к чему стремиться. У них впереди вся жизнь, им всего 26-27 лет», — приводит слова Мостового Vprognoze.ru.
В текущем сезоне 27-летний Миранчук провел 14 матчей за «Торино» во всех турнирах, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.
26-летний Головин сыграл за «Монако» в 27 играх во всех соревнованиях, забил четыре мяча и оформил шесть результативных передач.
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