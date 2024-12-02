Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Италия. Новости
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 03:56

Мотта — о ничьей с «Лечче»: «Ювентус» хорошо играл в первом тайме, но во втором мы сбавили обороты»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Ювентуса» Тиагу Мотта подвел итоги матча 14-го тура чемпионата Италии против «Лечче» (1:1).

На гол Андреа Камбьясо хозяева ответили точным ударом Анте Ребича на 90+3-й минуте.

«Мы хорошо играли в первом тайме, но во втором мы сбавили обороты. «Лечче» начал брать контроль, и, хотя мы хорошо защищались, мы допустили ошибки, которых можно было избежать. В таких играх мы должны научиться лучше справляться с определенными ситуациями. Йылдыз — универсальный игрок, но я предпочел бы Тимоти Веа впереди, чтобы растянуть игру. В первом тайме он хорошо отработал, но очевидно, что в некоторых ситуациях мы могли бы лучше воспользоваться его движением. Теперь мы смотрим вперед, работаем над улучшением нашей игры перед следующим матчем», — приводит слова Мотты официальный сайт клуба.

После этого матча «Ювентус» с 26 очками занимает шестое место в турнирной таблице, «Лечче» с 13 очками — на 16-й строчке.

Тиагу Мотта
ФК Лечче
ФК Ювентус
Читайте также
Роспотребнадзор оценил ситуацию с микоплазменной пневмонией
Биография Мераба Двалишвили: уехал из Грузии в США, работал на стройке и стал чемпионом UFC
Гончаренко угрожал судье после поражения от «Ростова»
Отец погибшего при атаке дрона на Брянскую область мальчика пытался его спасти
Игроки «Крыльев» впервые высказались о скандале с подкупом судей, Осинькин готов уйти, но его не отпускает губернатор
В ГД предложили снизить количество уроков в школах
Сегодня
Вчера
Неделя