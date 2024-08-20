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Мотта — о победе над «Комо»: «Ювентус» отнесся к сопернику с таким же уважением, как и всегда»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Ювентуса» Тиагу Мотта подвел итоги матча 1-го тура чемпионата Италии против «Комо» (3:0).

«Комо» провел прекрасный сезон в серии Б и приехал с огромным энтузиазмом. Мы отнеслись к нему с таким же уважением, как и всегда. Когда нужно было защищаться, мы это делали, а когда мяч был у нас, мы располагали большим числом мастеров, принимавших умные решения.

Душан Влахович провел отличный матч — как с мячом, так и без него. Он важен для нас. Кенан Йылдыз действовал на тех позициях, из которых нам нужно было выжать максимум, у него есть необходимые для этого характеристики. И его действия создавали свободные зоны для Мбангула, который мог оставаться на фланге и снабжать мячом нападающих», — приводит слова Мотты DAZN.

Матч стал для «Ювентуса» первым под руководством экс-тренера «Болоньи» Тиагу Мотты, который возглавил команду в межсезонье.

В следующем матче «Ювентус» 26 августа сыграет с «Вероной», «Комо» в этот же день встретится с «Кальяри».

Тиагу Мотта
ФК Комо
ФК Ювентус
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