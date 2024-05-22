Мотта возглавит «Ювентус», его зарплата вырастет в четыре раза

Главный тренер «Болоньи» Тиагу Мотта станет новым тренером «Ювентуса» в ближайшее время, сообщает Sky Sport.

По данным источника, специалист сообщит руководству своей нынешней команды о желании стать частью «Ювентуса», с которым он подпишет контракт на три года с зарплатой в 5 миллионов евро. В «Болонье» он получает 1,2 миллиона евро.

В нынешнем сезоне «Болонья» под руководством Мотты вышла в Лигу чемпионов впервые за 60 лет. Команда занимает третье место в таблице серии А, опережая «Ювентус» по дополнительным показателям.