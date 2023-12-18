Моуриньо извинился перед Саншешом за обратную замену

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью извинился перед полузащитником Ренату Саншешом за обратную замену в матче 16-го тура серии а с «Болоньей» (0:2).

«Я хочу публично извиниться перед Ренату, потому что-то, что я должен был сделать, было очень жестко, но это еще жестче даже по отношению к тренеру. Думаю, три или четыре раза за свою карьеру я делал это и прошу прощения», — приводит слова Моуринью Football Italia.

Саншеш вышел на поле на 46-й минуте. Через 18 минут Моуринью провел обратную замену.

После 16 туров «Рома» занимает седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 25 очков. Лидирует — «Интер» (41 очко).