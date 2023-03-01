Моуринью дисквалифицирован на два матча за оскорбление арбитров и вход в судейскую комнату

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью дисквалифицирован на два матча серии А, сообщает пресс служба лиги.

28 февраля в матче 24-го тура чемпионата Италии «Кремонезе» — «Рома» (2:1) 60-летний специалист был удален с поля на 46-й минуте встречи за оскорбления арбитра.

Пресс-служба серии А сообщает, что Моуринью оштрафован на 10 тысяч евро и дисквалифицирован на два матча чемпионата Италии за «крайне оскорбительные выражения в адрес арбитров», а также за вход в судейскую комнату.

Таким образом, португалец пропустит матчи против «Ювентуса» (5 марта) и против «Сассуоло» (12 марта).

«Рома» располагается на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 44 очка за 24 тура.