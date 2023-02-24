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Италия

Сегодня, 10:53

Моуринью — о победе над «Зальцбургом»: «Мы увидели сплоченную команду. Мне это очень понравилось»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал победу своей команды в матче за выход в 1/8 финала Лиги Европы против «Зальцбурга» (2:0).

«Это была замечательная «Рома», которая добилась важного результата и прекрасно выступила на всех уровнях. Мы увидели сплоченную команду. Мне это очень понравилось. Я также должен отметить персонал клуба, они проделали потрясающую работу. Я всегда говорю, что тренеры получают похвалу за работу, которую проделывают все сотрудники. Но наши аналитики действительно провели кропотливую работу, помогая нам в подготовке к этому матчу. Это была победа над командой, которая играла в Лиге чемпионов, укомплектованной качественными футболистами», — приводит слова Моуринью Sky Sport Italia.

Соперник «Ромы» по 1/8 финала определится после жеребьевки, которая состоится 24 февраля в Доме европейского футбола в Ньоне.

Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Ред Булл Зальцбург
ФК Рома
Жозе Моуринью
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