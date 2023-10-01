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Италия

Сегодня, 12:08

Моуринью о будущем в «Роме»: «Летом я отклонил самое безумное предложение, которое когда-либо получал тренер»

Руслан Минаев
Жозе Моуринью.
Фото Global Look Press
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью порассуждал о своем будущем в римском клубе.

«В конце прошлого сезона я дал слово, что останусь. Я сказал это игрокам и клубу после финала Лиги Европы. Этим летом я получил самое безумное предложение, которое когда-либо получал тренер. Но я отклонил его, чтобы сдержать обещание. Теперь кажется, что проблема во мне, но я этого не принимаю. Проблема не во мне, мы все несем ответственность. Единственный, кто может мне сказать, что отношение с «Ромой» закончились — это мистер Фридкин (Дэн Фридкин — владелец «Ромы». Прим. — «СЭ»). Я завтра выйду на поле, не опасаясь, что мне перед этим вызовом», — сказал Моуринью на пресс-конференции.

В этом сезоне серии А «Рома» набрала 5 очков после 6 туров и занимает 16-е место.

Сегодня, 1 октября, римляне примут «Фрозиноне».

ФК Рома
Жозе Моуринью
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