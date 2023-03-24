Моуринью хочет продлить контракт с «Ромой»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью рассчитывает продолжить работать с командой, утверждает Corriere dello Sport.

По информации источника, Моуринью надеется в ближайшее время продлить контракт с римлянами. Его действующее соглашение истекает летом 2024 года. При этом руководство «Ромы» пока не торопится с предложением, поскольку хочет дождаться итогов текущего сезона.

60-летний португалец возглавляет «Рому» с лета 2021 года. После 27 туров римляне с 47 очками занимают пятое место в турнирной таблице серии А.