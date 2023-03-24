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Италия

Сегодня, 11:23

Моуринью хочет продлить контракт с «Ромой»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью рассчитывает продолжить работать с командой, утверждает Corriere dello Sport.

По информации источника, Моуринью надеется в ближайшее время продлить контракт с римлянами. Его действующее соглашение истекает летом 2024 года. При этом руководство «Ромы» пока не торопится с предложением, поскольку хочет дождаться итогов текущего сезона.

60-летний португалец возглавляет «Рому» с лета 2021 года. После 27 туров римляне с 47 очками занимают пятое место в турнирной таблице серии А.

Футбол
ФК Рома
Жозе Моуринью
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