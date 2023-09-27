Моуринью: «Меня подписала лучшая команда Мексики»

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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью на своей странице в социальной сети опубликовал загадочное послание. Портулагец опубликовал видео, на котором он в костюме и без галстука общается с камерой и объявляет о своем подписании с лучшей командой Мексики.
«Я скажу вам только это. Меня только что подписала лучшая команда Мексики», — сказал Моуринью.
Примечательно, что на видео отсутствуют какие-либо логотипы клубов. По мнению издания Marca, Моуринью собирается стать амбассадором мексиканского бренда.