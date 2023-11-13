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Италия

Сегодня, 13:08

Моуринью: «Педро мог бы быть и пловцом, потому что его нырки — это фантастика»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью поделился мнением о ничьей с «Лацио» (0:0) в чемпионате Италии. Специалист также оценил игру форварда Педро Родригеса.

«Ощущения от дерби? Ощущается как одно очко. Когда играешь на победу, такой результат лучше поражения, когда играешь против команды с той же целью.

Педро — великолепный футболист, но он мог бы быть и пловцом, потому что его нырки — это фантастика«, — цитирует Моуринью сайт Джанлуки Ди Марцио.

Специалист также рассказал, что главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри был с ним очень мил.

«Рома» занимает 7-е место в турнирной таблице серии А, набрав 18 очков. «Лацио» располагается на 10-й строчке (17).

Педро Родригес (Педро)
ФК Лацио
ФК Рома
Жозе Моуринью
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