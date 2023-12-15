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Италия

Сегодня, 13:10

Моуринью оштрафован на 20 тысяч евро за высказывания в адрес арбитра

Алина Савинова
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью получил штраф в размере 20 тысяч евро за высказывания в адрес арбитра Маттео Марсенаро и форварда «Сассуоло» Доменико Берарди, сообщает пресс-служба Итальянской федерации футбола (FIGC).

Также отмечается, что на 20 тысяч евро был оштрафован клуб из Рима. Все деньги будут переданы в Итальянскую ассоциацию борьбы с лейкемией, лимфомой и миеломой.

Перед матчем 14-го тура против «Сассуоло» (2:1) Моуринью заявил, что судья Марсенаро может быть недостаточно эмоционально стабильным для матча такого уровня. Позже тренер допустил, что выразился не совсем корректно, говоря о качествах рефери встречи. Помимо этого, специалист раскритиковал поведение Берарди.

После 15 туров «Рома» занимает четвертое место в турнирной таблице серии А, набрав 25 очков.

Футбол
ФК Рома
Жозе Моуринью
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