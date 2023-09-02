Моуринью отказался говорить с прессой после поражения от «Милана»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью отказался прийти на пресс-конференцию после домашнего матча с «Миланом» (1:2) в 3-м туре чемпионата Италии.

После трех туров римляне набрали лишь одно очко, проиграв две встречи.

В следующем матче серии А «Рома» дома сыграет с «Эмполи» 16 сентября.

После игры с «волками» главный тренер «Милана» Стефано Пиоли рассказал, что шансы у хозяев были только при игре в большинстве.