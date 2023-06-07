Моуринью отказался от крупного предложения из Саудовской Аравии, специалист не хочет покидать «Рому»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью отказался от предложения от одного из клубов из чемпионата Саудовской Аравии, сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, 60-летнему португальцу предложили контракт с зарплатой, значительно превышающей нынешний заработок специалиста. Тем не менее, Моуринью не собирается менять своих планов и хочет остаться в нынешнем клубе.

Моуринью возглавляет «Рому» с июля 2021 года. В сезоне-2021/22 он выиграл с командой Лигу конференций, а в сезоне-2022/23 дошел до финала Лиги Европы, в котором уступил «Севилье» (1:1, 1:4 — пенальти).