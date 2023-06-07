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Италия

Сегодня, 06:58

Моуринью отказался от крупного предложения из Саудовской Аравии, специалист не хочет покидать «Рому»

Иван Торопцев
Корреспондент
Жозе Моуринью.
Фото Global Look Press
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью отказался от предложения от одного из клубов из чемпионата Саудовской Аравии, сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, 60-летнему португальцу предложили контракт с зарплатой, значительно превышающей нынешний заработок специалиста. Тем не менее, Моуринью не собирается менять своих планов и хочет остаться в нынешнем клубе.

Моуринью возглавляет «Рому» с июля 2021 года. В сезоне-2021/22 он выиграл с командой Лигу конференций, а в сезоне-2022/23 дошел до финала Лиги Европы, в котором уступил «Севилье» (1:1, 1:4 — пенальти).

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