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Моуринью: «Лукаку нужно, чтобы его любили. А «Интеру» не стоит злиться»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью отреагировал на дебютный гол нападающего Ромелу Лукаку за римский клуб. Экс-игрок «Интер» отличился в матче 4-го тура серии А с «Эмполи» (7:0).

«Я вижу Ромелу счастливым. Он должен чувствовать себя счастливым, что его любят и хотят видеть в команде. Он приехал сюда и сразу же почувствовал, что команде нужен такой игрок, как он. Думаю, он правда счастлив, он несомненно любит побеждать, такова его натура», — цитирует Моуринью DAZN.

30-летний бельгиец перешел в «Рому» на правах аренды до лета 2024 года.

В прошедшем сезоне Лукаку выступал на правах аренды за «Интер». Он провел за команду 37 матчей во всех турнирах, забил 14 мячей и сделал 7 результативных передач.

Ромелу Лукаку
ФК Рома
Жозе Моуринью
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 Фиорентина 4 2 1 1 9-9 7
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 Фрозиноне 4 2 1 1 7-6 7
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 Верона 3 2 0 1 4-4 6
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 Торино 3 1 1 1 2-4 4
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38 тур
16.09 16:00
Ювентус – Лацио
 3 : 1
16.09 19:00
Интер – Милан
 5 : 1
16.09 21:45
Дженоа – Наполи
 2 : 2
17.09 13:30
Кальяри – Удинезе
 0 : 0
17.09 16:00
Фрозиноне – Сассуоло
 4 : 2
17.09 16:00
Монца – Лечче
 1 : 1
17.09 19:00
Фиорентина – Аталанта
 3 : 2
17.09 21:45
Рома – Эмполи
 7 : 0
18.09 19:30
Салернитана – Торино
 - : -
18.09 21:45
Верона – Болонья
 - : -
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