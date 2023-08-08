Моуринью поделился мнением об отстранениях за конфликты с судьями

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью поделился мнением о дисквалификации в еврокубках и серии А за стычки с судьями.

«Здесь [в Италии] я чувствую, что я под прицелом. В ситуации с Киффи я чувствовал себя оскорбленным, моя свобода была нарушена. Я сказал о нем то же самое, что говорил Модрич об Орсато, но последствия были другими. Меня заклеймили позором», — цитирует Моуринью Marca.

Португальский специалист пропустит два стартовых матча чемпионата Италии начиная с 1-го тура. Также тренеру необходимо будет заплатить штраф в размере 50 миллионов евро. Столько же должна будет выплатить и «Рома».