Моуринью поделился мнением об отстранениях за конфликты с судьями

Сегодня, 09:08
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью поделился мнением о дисквалификации в еврокубках и серии А за стычки с судьями.
«Здесь [в Италии] я чувствую, что я под прицелом. В ситуации с Киффи я чувствовал себя оскорбленным, моя свобода была нарушена. Я сказал о нем то же самое, что говорил Модрич об Орсато, но последствия были другими. Меня заклеймили позором», — цитирует Моуринью Marca.
Португальский специалист пропустит два стартовых матча чемпионата Италии начиная с 1-го тура. Также тренеру необходимо будет заплатить штраф в размере 50 миллионов евро. Столько же должна будет выплатить и «Рома».
21 июня УЕФА дисквалифицировал Моуринью на 4 матча за оскорбление арбитра в финале Лиги Европы.