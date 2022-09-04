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Италия

4 сентября, 10:12

Моуринью считает, что «Удинезе» умеет влиять на арбитров

Мария Гусева

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от матча 5-го тура чемпионата Италии против «Удинезе».

«Удинезе» — очень, очень сильная команда. Среди самых сложных в лиге. Это команда, которая знает, как играть, знает, как конкурировать. Они умны и хитры. У них есть интеллект и опыт, чтобы найти способ повлиять на рефери. Это команда, которая мне очень нравится и которую я очень уважаю. Это заставляет меня думать, что нас ждет очень тяжелая игра", — цитирует пресс-служба клуба Моринью.

Матч «Рома» — «Удинезе» состоится сегодня, 4 сентября. Начало — в 21.45 по московскому времени.

ФК Рома
ФК Удинезе
Жозе Моуринью
серия А
1
0
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