Моуринью считает, что «Удинезе» умеет влиять на арбитров

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от матча 5-го тура чемпионата Италии против «Удинезе».

«Удинезе» — очень, очень сильная команда. Среди самых сложных в лиге. Это команда, которая знает, как играть, знает, как конкурировать. Они умны и хитры. У них есть интеллект и опыт, чтобы найти способ повлиять на рефери. Это команда, которая мне очень нравится и которую я очень уважаю. Это заставляет меня думать, что нас ждет очень тяжелая игра", — цитирует пресс-служба клуба Моринью.

Матч «Рома» — «Удинезе» состоится сегодня, 4 сентября. Начало — в 21.45 по московскому времени.