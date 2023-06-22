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Италия

22 июня, 22:51

Моуринью покинул консультативный совет УЕФА после дисквалификации

Мария Гусева
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью покинул консультативный совет УЕФА после дисквалификации. Специалист сообщил об этом в электронном письме, отправленном на имя главы совета Звонимира Бобана.

«Благодарю вас за приглашение присоединиться к футбольному совету УЕФА, я с сожалением сообщаю вам, что отказываюсь от своего участия в этой группе. Условий, в которые я так сильно верил, когда вступал в совет, больше нет, и я был вынужден принять это решение. Убедительно прошу Вас сообщить о моем решении также президенту Александру Чеферину. С уважением, Жозе Моуринью», — приводит Ansa текст письма.

60-летний специалист получил 4-матчевый бан за оскорбления арбитра финального матча Лиги Европы против «Севильи» (1:1, пен. 1:4). Моуринью был недоволен работой Энтони Тейлора в решающем матче Лиги Европы. Он оскорбил арбитра на парковке после окончания встречи.

Таким образом Моуринью пропустит большую часть матчей группового этапа Лиги Европы в сезоне-2023/24. Кроме того, УЕФА оштрафовал «Рому» на 55 тысяч евро за неподобающее поведение команды и ее болельщиков.

Футбол
ФК Рома
Жозе Моуринью
УЕФА
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