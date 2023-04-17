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Италия

Сегодня, 07:14

Моуринью признался, что матч «Ромы» с «Удинезе» был очень нервным

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью подвел итоги победного матча 30-го тура серии А против «Удинезе» (3:0).

«Видя счет, вам может показаться, будто победа далась нам легко, но я, честно говоря, не чувствовал себя спокойно до третьего гола. Даже после того, как «Удинезе» не забил пенальти, у нас возникали проблемы, и из-за усталости мы были вынуждены ослабить прессинг», — цитирует DAZN Моуринью.

Благодаря этой победе римляне (56 очков) закрепились на 3-й строчке в турнирной таблице и оторвались на 3 балла от ближайшего преследователя «Милана». «Удинезе» с 39 набранными очками занимает 11 место.

ФК Рома
ФК Удинезе
Жозе Моуринью
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