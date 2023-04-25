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Италия

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Моуринью о поражении от «Аталанты»: «Я не видел разницы между командами в первом тайме»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью подвел итоги матча 31-го тура чемпионата Италии против «Аталанты» (1:3).

«Я не согласен с тем, что мы двигали мяч слишком медленно. Я думаю, что с нашими ограничениями мы показали очень хорошее выступление. Мы контролировали ситуацию в первом тайме, не создавая многого, но полностью держали мяч. Первый гол был казусом, так как игрок потерял мяч слева, вместо этого мы стояли и смотрели на мяч, а Пашалич забил. Я не видел разницы между командами в первом тайме. Я считаю, что во втором тайме мы играли лучше, и после 1:2 у меня появилось ощущение, что мы сможем переломить ситуацию», — приводит слова Моуринью DAZN.

«Аталанта» занимает 7-е место в турнирной таблице серии А, набрав 52 очка. «Рома» располагается на 5-й строчке — 56 очков.

ФК Аталанта
ФК Рома
Жозе Моуринью
серия А
0
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