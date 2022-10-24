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Моуринью — о поражении от «Наполи»: «Мы сделали достаточно, чтобы не проиграть»

Мария Гусева

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал поражение от «Наполи» (0:1) в матче 11-го тура чемпионата Италии.

«Мы сделали достаточно, чтобы не проиграть матч, но я хотел выиграть его. У нас возникли сложности после двух желтых карточек. Сильная усталость и мало решений на скамейке. Конечно, я ожидал большего. У нас были шансы один на один, но в тех немногих ситуациях, которые у нас были, мы не смогли их использовать. Нам нужно быть более решительными, бить по воротам. Я поздравляю их, но чувствую, что они выиграли, не заслужив этого, в то же время и мы проиграли, не заслужив этого», — цитирует DAZN Моуринью.

«Наполи» продлил свою серию без поражений в чемпионате Италии и лидирует в турнирной таблице с 29 очками в 11 матчах. «Рома» идет на пятой строчке с 22 очками в 11 играх.

Футбол
ФК Наполи
ФК Рома
Жозе Моуринью
серия А
1
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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