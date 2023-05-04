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Италия

Сегодня, 11:42

Моуринью раскритиковал арбитра после матча с «Монцей»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью раскритиковал арбитра Даниэле Киффи после матча серии А с «Монцей» (1:1).

«Это худший арбитр, с которым я когда-либо сталкивался в своей карьере. Он не оказал большого влияния на результат, но он был очень плох: он ужасен технически, он не чувствует игру, он не выстраивает никаких отношений с футболистами. Он дал красную карточку игроку, который поскользнулся на 96-й минуте игры от усталости», — приводит слова Моуринью Virgilio.

«Рома» располагается на 7-м месте в турнирной таблице серии А, набрав 58 очков за 33 тура.

Футбол
ФК Рома
Жозе Моуринью
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