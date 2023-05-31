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Италия

Сегодня, 02:44

Моуринью: «Своей команде я сказал правду о своем будущем»

Евгений Козинов
Корреспондент
Жозе Моуринью.
Фото Global Look Press
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью рассказал, что пока не вел переговоров ни с одним клубом.

«Я пока не разговаривал ни с одним другим клубом. Никаких переговоров не было. Своей команде я сказал правду о своем будущем, но это то остается между мной и командой. Они знают, что я буду делать», — приводит журналист Фабрицио Романо в Twitter слова Моуринью.

За тур до конца сезона в серии А «Рома» отстает от зоны Лиги чемпионов на 7 очков. У римлян 60 очков и 6-е место в турнирной таблице.

Футбол
ФК Рома
Жозе Моуринью
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