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Италия

Сегодня, 11:28

Моуринью рассказал, почему он отказался возглавить сборную Португалии

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью рассказал, почему он отказался от работы в сборной Португалии.

Ранее сообщалось, что Федерация футбола Португалии была заинтересована в приглашении Моуринью на пост тренера национальной команды.

«Я бы хотел поблагодарить руководство Федерации футбола Португалии за предложение. Это заставило меня почувствовать гордость за свою работу. Я был претендентом, но не единственным. Горжусь этим. Но я решил отказаться. Хочу оставаться в «Роме», это сейчас главное», — приводит слова Моуринью Gazzetta dello Sport.

9 января Федерация футбола Португалии объявила о назначении Роберто Мартинеса на пост главного тренера национальной команды.

Футбол
Сборная Португалии по футболу
Жозе Моуринью
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