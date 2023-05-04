Моуринью рассказал, почему провел матч с «Монцей» с микрофоном на себе

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью вышел с микрофоном на игру 33-го тура серии А с «Монцей» (1:1).

«Я не дурак, я пришел на игру с микрофоном и записал все с того момента, как вышел из раздевалки, и до того, как вернулся. Я должен был защитить себя. Говорят, что с Даниэле Орсато мы никогда не выигрываем, но я бы предпочел, чтобы он был в каждой игре, потому что он всегда все контролирует. Ему не нужно злиться, он спокоен. В Киффи очень мало от судьи. У него есть талант злиться, вот и все. Но это противоречит характеру рефери, который должен быть с точностью до наоборот. Судья не повлиял на результат, но вторая желтая карточка на 96-й минуте заставляет все понять», — заявил Моуринью на послематчевой пресс-конференции.

В январе 2022 года Киффи был отстранен от судейских обязанностей после матча «Ромы» с «Миланом» (1:3). В той игре он поставил два пенальти в пользу «Милана», а также удалил двух игроков «Ромы» и раздал восемь желтых карточек футболистам обеих команд.

«Рома» располагается на 7-м месте в турнирной таблице серии А, набрав 58 очков за 33 тура.