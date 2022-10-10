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Италия

Сегодня, 09:06

Моуринью — о травме Дибалы: «После разговора с Паулo, я думаю, что все очень плохо»

Моуринью рассказал подробности травмы Пауло Дибалы
Виктория Кравченко
Пауло Дибала.
Фото Global Look Press

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью рассказал, что травма форварда Пауло Дибалы, скорее всего, очень серьезная.

«Травма выглядит очень серьезной. Я бы сказал все плохо, но, честно говоря, после разговора с Паулo... Я думаю, что все очень плохо», — цитирует Моуринью журналист Фабрицио Романо.

Футболист получил повреждение в матче 9-го тура чемпионата Италии против «Лечче» (2:1).

28-летний аргентинец на 48-й минуте реализовал пенальти, но получил травму при пробитии 11-метрового удара, после чего через две минуты был заменен на Неманью Матича.

Пауло Дибала
ФК Рома
Жозе Моуринью
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Дибала получил повреждение в матче с «Лечче»