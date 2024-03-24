Моуринью рассказал, с каким человеком больше не будет работать

Бывший тренер «Ромы» Жозе Моуринью ответил на вопрос по поводу интервью экс-директора клуба Тьягу Пинту. Ранее функционер рассказал, что ему хотелось умереть, когда он принимал решение об увольнении португальца из римского клуба.

«Что касается интервью господина Пинту, то я не теряю ни секунды на чтение или прослушивание — меня это совершенно не интересует. Мне это не интересно. Будет ли он снова работать со мной? Нет, конечно, нет», — цитирует Моуринью Corriere dello Sport.

В январе 2024 года португалец был уволен с поста главного тренера «Ромы» из-за плохих результатов команды в чемпионате Италии.