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Италия

24 марта, 18:48

Моуринью рассказал, с каким человеком больше не будет работать

Виктория Кравченко
Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью.
Жозе Моуринью.
Фото Global Look Press
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Бывший тренер «Ромы» Жозе Моуринью ответил на вопрос по поводу интервью экс-директора клуба Тьягу Пинту. Ранее функционер рассказал, что ему хотелось умереть, когда он принимал решение об увольнении португальца из римского клуба.

«Что касается интервью господина Пинту, то я не теряю ни секунды на чтение или прослушивание — меня это совершенно не интересует. Мне это не интересно. Будет ли он снова работать со мной? Нет, конечно, нет», — цитирует Моуринью Corriere dello Sport.

В январе 2024 года португалец был уволен с поста главного тренера «Ромы» из-за плохих результатов команды в чемпионате Италии.

ФК Рома
Жозе Моуринью
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