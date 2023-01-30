Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 01:44

Моуринью: «Рома» — команда, которая заставила «Наполи» страдать больше всего»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью подвел итоги матча 20-го тура чемпионата Италии против «Наполи» (1:2).

«Мы — команда, которая заставила «Наполи» страдать больше всего, которая больше всего напугала их. Не считая результата, я стал более уверенным. Иногда футбол несправедлив. Иногда команда, которая играет лучше, не побеждает. Сегодня мы заслужили победить в матче.

Мы играли хорошо с первой минуты. После гола Осимхена мы почувствовали несправедливость пропущенного гола. Команда всегда контролировала ситуацию и играла очень хорошо, хорошо прессинговала и защищалась. Мне жаль за результат», — приводит слова Моуринью журналист Джанлука Ди Марцио.

В составе хозяев отличились Виктор Осимхен с передачи Хвичи Кварацхелии, а также Джованни Симеоне. Гости ответили точным ударом Стефана Эль-Шаарави.

После этого матча «Наполи» с 53 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Рома» с 37 очками — на шестой строчке.

ФК Наполи
ФК Рома
Жозе Моуринью
серия А
1
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Президент МОК выступил за возвращение российских спортсменов
Чемпион Германии Старостин рассказал о смене спортивного гражданства и связях с Россией
Министр обороны Украины признал тяжелую военную обстановку на востоке
В США назвали план Зеленского по захвату Крыма безумием
Телеведущий Николай Дроздов попал в больницу с переломами ребер
Покупатели F-35 не могут использовать истребители без разрешения США
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Серия А, 20-й тур: «Наполи» победил «Рому», «Ювентус» уступил «Монце»

Спаллетти оценил победу «Наполи» над «Ромой»