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Моуринью: «Я не завидую, но «Сити» потратил 80 миллионов евро на Филлипса, а теперь Гвардиола убирает его и получит другого игрока»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Жозе Моуринью.
Фото AFP
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью вспомнил о трансфере полузащитника"Манчестер Сити" Калвина Филлипса в разговоре о финансовых возможностях римского клуба.

«Я не завидую, но «Сити» потратил 80 миллионов евро (по данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 49 миллионов — прим. «СЭ») на Филлипса, а теперь Пеп убирает его и получит другого игрока. Мы находимся в другой реальности. Я бы хотел, чтобы к нам перешли 3-4 игрока, это всем бы понравилось. Мы хотим совершенствоваться, но у нас возникают трудности.

Если мы заполучим защитника, я буду счастлив. Я хотел бы чего-то большего, но это невозможно. Руководство работает над тем, чтобы предоставить мне варианты», — приводит слова Моуринью La Gazzetta dello Sport.

Филлипс перешел в «Манчестер Сити» из «Лидса» летом 2022 года. С того момента он провел за «горожан» 29 матчей, в которых сыграл в общей сложности 808 минут.

Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Рома
Жозе Моуринью
Калвин Филлипс
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