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Италия

Сегодня, 07:17

Моуринью об Осимхене: «По уровню он как Дрогба, только Дидье не нырял»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал поражение от «Наполи» (1:2) в матче 20-го тура чемпионата Италии и сравнил форварда неаполитанцев Виктора Осимхена с Дидье Дрогба.

Португальский специалист обвинил нападающего в частых симуляциях.

«Виктор по уровню как Дрогба, только Дидье не нырял. Осимхену нужно меняться, если он хочет в будущем попасть в Англию. В Италии прощают такое поведение, но в Англии с этим строго. Если Виктор изменится, то все будет хорошо. Я бы подписал его, если бы работал в клубе, у которого очень много денег.
После матча я сказал ему, что он забил роскошный гол, и что ему нужно перестать так часто нырять. Гол и правда получился красивым, он сделал примерно то же самое в матче первого круга против нас. Осимхен — фантастический нападающий, но ему надо прекращать симулировать», — приводит Football Italia слова Моуринью.

Осимхен открыл счет в матче с «Ромой» с передачи Хвичи Кварацхелии и забил 14-й гол в нынешнем розыгрыше серии А. Нигериец в данный момент является лучшим бомбардиром турнира.

Виктор Осимхен
Дидье Дрогба
Футбол
ФК Наполи
ФК Рома
Жозе Моуринью
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