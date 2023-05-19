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Италия

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Моуринью в шестой раз вышел в финал еврокубка, все предыдущие он выиграл

Мария Гусева
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью в шестой раз в своей карьере вышел в финал европейского турнира.

60-летний португальский специалист побеждал с «Порту» в финале Кубка УЕФА в сезоне-2002/03 и финале Лиги чемпионов сезона-2003/04, с «Интером» выиграл финал Лиги чемпионов сезона-2009/10, с «Манчестер Юнайтед» — финал Лиги Европы сезона-2016/17, а также финал Лиги конференций сезона-2021/22 с «Ромой».

«Рома» обыграла «Байер» (1:0, 0:0) в полуфинале Лиги Европы и вышла в финал турнира, где сыграет с «Севильей».

Финал Лиги Европы-2022/23 состоится 31 мая 2023 года на «Пушкаш Арене» в Будапеште (Венгрия).

Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Рома
Жозе Моуринью
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