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Италия

Сегодня, 12:22

Моуринью восхитился игрой Дибалы за «Рому»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью рассказал, что думает о форварде Пауло Дибале, который вчера, 20 апреля, забил важнейший гол в ворота «Фейеноорда» (4:1) и помог команде выйти в полуфинал Лиги Европы.

«Дибала думает, что способен играть за сильнейшие клубы мира, это действительно так. Однако, выступая в «Роме», он на самом деле счастлив», — сказал Моуринью на пресс-конференции после выхода в полуфинал Лиги Европы.

В этом сезоне футболист провел 33 матча за «Рому», забил 16 голов и сделал 8 ассистов.

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Моуринью признался, что счастлив быть в «Роме»