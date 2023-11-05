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Италия

Сегодня, 23:08

Моуринью – о Лукаку: «Он мальчик с большим сердцем»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался об игре форварда Ромелу Лукаку в матче против «Лечче» (2:1) в 11-м туре серии А.

30-летний бельгиец не реализовал пенальти в начале встречи и забил победный гол на 90+4-й минуте.

«Я никогда не расстраваюсь из-за тех, кто не забивает пенальти. Лукаку – игрок, которого я знаю лучше, чем кого-либо другого. Я тренировал его в трех разных командах. Когда он допускает ошибку, впоследствии он страдает.

Шанс забить победный гол пришелся как нельзя кстати. Теперь он сможет спать немного лучше. Он мальчик с большим сердцем, очень чувствительный и эмоциональный», – сказал Моуринью DAZN.

«Рома» в летнее трансферное окно арендовала Лукаку у «Челси». Форвард забил 9 мячей за римлян в 12 матчах серии А и Лиги Европы.

 

Ромелу Лукаку
Футбол
ФК Лечче
ФК Рома
Жозе Моуринью
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