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Италия

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Моуринью о результативности Лукаку в «Роме»: «По крайней мере, никто не будет винить меня в том, что у него все плохо»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал результативность нападающего римлян Ромелу Лукаку.

В воскресенье, 1 октября бельгиец отличился в матче 7-го тура чемпионата Италии против «Фрозиноне» (2:0).

«По крайней мере, теперь никто не будет винить меня в том, что я не помогаю Ромелу забивать, что у него все плохо. Он может забивать не только за «Рому», но и за «Манчестер Юнайтед» или «Интер». К счастью, я — не тот тренер, который способен уничтожить хорошие качества Лукаку», — приводит Football Italia слова Моуринью.

Лукаку перешел в «Рому» на правах аренды из «Челси» в конце августа 2023 года. 30-летний бельгиец забил 4 гола в 6 матчах за римлян во всех турнирах.

Ромелу Лукаку
Футбол
ФК Рома
Жозе Моуринью
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