Моуринью: «Я верю, что буду работать в Саудовской Аравии»

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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью заявил, что допускает возможную работу в чемпионате Саудовской Аравии.
«Сейчас я в «Роме», я полностью сосредоточен на этом клубе и буду отдавать все силы до последнего дня своей работы здесь. Никто не знает будущего, но я верю, что буду работать в Саудовской Аравии. Я не знаю, когда это произойдет, но я уверен, что обязательно это сделаю», — цитирует Моуринью Corriere dello Sport.
Португальский специалист ранее возглавлял «Бенфику», «Униан Лейрию», «Порту», «Челси», «Интер», «Реал», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».
Ранее сообщалось, что «Рома» уволит Моуринью, если клуб проиграет «Кальяри».
На данный момент римляне занимают 13-е место в серии А. Команда набрала 8 очков за 7 туров.