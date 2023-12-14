Моуринью заявил, что «Роме» не так легко подписать игроков как «Манчестер Сити»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью отреагировал на слова главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы в адрес полузащитника Кэлвина Филлипса.

«Не то чтобы я завидовал, но «Манчестер Сити» заплатил 80 миллионов евро за Кэлвина Филлипса, и теперь Пеп сказал, что ему лучше уйти. Он уйдет, и они купят нового. У нас другая реальность. Нам не так легко подписать футболистов», — приводит слова тренера журналист Фабрицио Романо.

Филлипс перешел в «Манчестер Сити» из «Лидса» за 49 миллионов евро летом 2022 года. В нынешнем сезоне хавбек провел девять матчей в рамках всех турниров, забив один гол.